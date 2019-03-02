مصر | القبض على عاطلين لسرقتهما الهواتف بأسلوب الخطف بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطلين لسرقتهما الهواتف بأسلوب الخطف بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص، عاطل 28 سنة، له معلومات جنائية مسجلة، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه، عدد 11 حادث سرقة هواتف محمولة بدوائر أقسام شرطة " باب شرقى، سيدى جابر، العطارين، وبإرشاده تم ضبط المسروقات لدى عميل له، عاطل،23 سنة، سيئ النية، تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط عاطل حول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط شخص لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام المدع "ثابت. ن. م" – سن 39 - عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة وادي النطرون ) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة داخل غرفة بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمسكنه وضبطه، بتفتيش الغرفة عُثر بداخلها على الآتي:

عدد ( 7 ) قطع أسلحة نارية عبارة عن ( 2 بندقية خرطوش، 4 فرد خرطوش، فرد روسى، عدد 29 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة).

أسلحة النارية تحت التصنيع.

عدد من أجزاء الأسلحة النارية.

العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.