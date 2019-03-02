مصر | "وحش الجبل".. مصدر يكشف كواليس السطو المسلح على جواهرجي حدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وحش الجبل".. مصدر يكشف كواليس السطو المسلح على جواهرجي حدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن كواليس واقعة السطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة حدائق الأهرام، وتبين أن المتهمين الرئيسيين في الواقعة عددهم 6 أشخاص، بالإضافة إلى زوجة أحدهم التي قامت بمعاينة المحل، وشقيق متهم آخر قام بنقل المسروقات لمحافظة سوهاج، وآخرهم خبأ المسروقات لديه بمحافظة سوهاج.

وأضاف المصدر ذاته في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، أن المتهم الرئيسي في واقعة السطو يدعي عمر أبو عمار معوض "وحش الجبل"، وأنه واحد من أخطر تجار المخدرات بالظهير الصحراوي بمحافظة سوهاج، وأصل بلدته الصوامعة بمحافظة سوهاج، ومطلوب ضبطه في عدة أحكام جنائية، منها أحكام بالسجن المؤبد.

وأوضح المصدر ذاته، أن المتهم بعد عدة مطاردات مع الشرطة لضبطه، فر هاربا من بلدته، إلى شقة مستأجرة بمنطقة اللبيني دائرة قسم شرطة الهرم، وصحبته زوجته، وقبل واقعة السطو علي محل الجواهرجي بعدة أيام، لمح المتهم وزوجته، محل مجوهرات 'مكان السطو' واختمرت في ذهنه فكرة سرقة المحل، وعلى إثر ذلك خطط لجريمته مستعينًا بعدد من أقاربه وأصدقائه، الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية، ليسطو على محل الجواهرجي، لسرقته.

وواصل المصدر أن المتهم ذهب لمحل الجواهرجي قبل واقعة السطو بعدة أيام صحبة زوجته على أنه "زبون بالمحل"؛ لمعاينته ومعرفة مداخله ومخارجه، وعدد العاملين به، وبعدها استعان بباقي المتهمين واتفق معهم على أنهم يتلثموا حتي لا يتم التعرف عليهم، وبعدها يتقاسموا المسروقات، فيما بينهم، ويوم الواقعة حضر المتهمين مستقلين سيارة ملاكي وأخري تاكسي، وسطوا على المحل، وأطلق أحدهم أعيرة نارية تجاه صاحب المحل محدثا إصابته، ثم سرقوا المشغولات الذهبية بالمحل، ووضعوها داخل جوال وفروا هاربين.

وأكد المصدر ذاته أن المتهمين الرئيسيين في واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي، بمنطقة حدائق الأهرام، عددهم 6 أشخاص بالإضافة إلى زوجة أحد المتهمين، وأن فحص كاميرات المراقبة، كان طرف الخيط لكشف غموض الجريمة موضحا بأن كاميرات المراقبة، رصدت خروج المتهمين من منطقة حدائق الأهرام، ثم الطريق الدائري، وصولا لمنطقة اللبيني، وبعدها سافر أحد المتهمين لمحافظة سوهاج، وبحوزته المسروقات، وتم إخفاء الأسلحة النارية المستخدمة في الجريمة، بشقة سكنية بمنطقة الهرم، موضحا أنه بفحص احدي السيارتين المستخدمتين في الواقعة تم التوصل لقائد إحداهما، ومن خلاله تم التوصل لباقي المتهمين في الجريمة.

كان أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، في وقت سابق بأن رجال مباحث الجيزة، تمكنوا من القبض على 6 أشخاص في واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي بمنطقة حدائق الأهرام، مشيرا بأن المسروقات كانت عبارة عن 3 كيلو ذهب و200 جرام، وتم إعادة المسروقات، وضبط الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة.

ورصدت إحدي كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الجواهرجي مكان السطو المسلح لحظة اقتحام أربعة ملثمين يحملون أسلحة نارية المحل وإطلاق أعيرة نارية، صوب المتواجدين بالمحل وسرقته.

وتلقي اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من الأهالي بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الهرم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وبالفحص وسؤال شهود العيان قرروا أن 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية، قاموا بالسطو المسلح على محل مجوهرات الطويل بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وأصابوا صاحب المحل بطلق ناري في البطن، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة ملاكي ماركة لانسر، وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، واستمع رجال مباحث الجيزة لأقوال شهود العيان على الواقعة، وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة بمحل الجواهرجي، والمحال المحيطة بمكان الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم التوصل للمتهمين بارتكاب الواقعة، والقبض عليهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.