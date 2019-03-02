مصر | ضبط عاطل تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بالنزهة

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نجح رجال المباحث بقسم شرطة النزهة، فى القبض على زعيم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بأسلوب "كسر كالون الباب"، و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة من المدعوة "نجوى. ح. ع"، 72 سنة "ربة منزل" ومقيمة دائرة القسم، بأنها عقب عودتها من السفر اكتشفت كسر كالون الشقة سكنها وسرقة، مشغولات ذهبية، طبنجة مرخصة خاصة بزوجها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها حيازة المدعو "أيمن.ع.ف"، 52 سنة "عاطل" ومقيم قسم شرطة الهرم، والسابق اتهامه فى عدد (11) قضية آخرهم قضية "سرقة مساكن" وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة عبارة عن، 6 مفتاح إنجليزي، مفتاح سوستة، أجنة حديدية.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب" بالاشتراك مع المدعو طارق.ح.ع، 51 سنة "عاطل" ومقيم دائرة قسم شرطة الهرم، وله محل إقامة أخر ـ دائرة قسم شرطة السيدة زينب "جارى ضبطه".

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.. كما تم ضبط (3 شاشة - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - 2 دفاية - 2 جهاز رسيفر - جهاز تابلت - مكواة - 2 سماعة صغيرة -سماعة كبيرة - 2 كاميرا - 15 ساعة يد - 5 هواتف محمولة- كاميرا مراقبة- 5 نظارات - مجموعة من الإكسسوارات الحريمى).

وبمواجهته أقر أن جميعها من متحصلات وقائع سرقة، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته والهارب بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة