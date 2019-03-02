انت الان تتابع النقل: أعمال تطوير السكة الحديد غير مسبوقة (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، التشغيل التجريبي لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية. وأضاف "عز" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أنه سيتم استبدال بالنظام الميكانيكي آخر إلكتروني حديث يزيد معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، ويؤدي لزيادة عدد القطارات في اليوم الواحد ويخفض زمن الرحلة ويحقق أعلى معدل للتحكم والسيطرة في حركة تسيير القطارات، ويضمن الضمان الكامل لمسير القطارات، ويجعل هناك متابعة لحظة بلحظة لحركة القطارات.

وأشار إلى أن تكلفة تطوير المزلقانات تصل إلى نحو 56 مليار جنيه، وذلك بمشاركة عدد من الشركات الوطنية؛ والهيئة العربية للتصنيع، والإنتاج الحربي. ونوه "عز" بأن الوزارة تعمل على تطوير السكك الحديدية بطريقة لم نشهدها من قبل، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على 1300 عربة قطار بتحالف مجري – روسي، بمبلغ 2 مليار