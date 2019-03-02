من الجامع والكنيسة.. أسوان تودع شهيدي محطة مصر

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هتافات وبكاء وعويل، في تشييع جنازتين في مسجد وكنيسة، بمدينة أسوان، اليوم الجمعة، بعد أن شيعت المدينة السمراء جنوب مصر، اثنين من زهرة شبابها، الذين كانوا من بين ضحايا حادث قطار محطة مصر برصيف نمرة "6"، وهما الدكتور بيشوى فتحى كامل، 23 عامًا، والذي أطلق عليه عريس حادث قطار محطة مصر، ومحمود فوزى الشهير بـ"محمود لامور"، 25 عامًا، حيث خرج المئات لتشيع جثامينهما إلى مثواهما الأخير، وسط حالة من الحزن والألم الشديد بعد وصولهما من مشرحة زينهم بالقاهرة صباح اليوم.
البداية كانت داخل كاتدرائية رئيس الملائكة، حيث شيع المئات من الأقباط جثمان، طبيب الأسنان بيشوى فتحى كامل، وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد، بعد أن تناقلته أيدى محبيه وأصدقائة وأسرته، وقد أدى الأنبا هيدرا مطران أسوان وعدد من الأباء الكهنة، الصلاة على الفقيد، أعقبها خروج الجثمان متوجهًا إلى مقابر الأقباط
البداية كانت داخل كاتدرائية رئيس الملائكة، حيث شيع المئات من الأقباط جثمان، طبيب الأسنان بيشوى فتحى كامل، وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد، بعد أن تناقلته أيدى محبيه وأصدقائة وأسرته، وقد أدى الأنبا هيدرا مطران أسوان وعدد من الأباء الكهنة، الصلاة على الفقيد، أعقبها خروج الجثمان متوجهًا إلى مقابر الأقباط بطريق السادات بمدينة أسوان (تعرف على قصته).
وشيع أهالى أسوان، جثمان الضحية الثانية في حادث قطار محطة مصر محمود فوزي الشهير بـ"محمود لامور"، بعد أن تم نقل جثمانه من مشرحة زينهم إلى مسقط رأسه أسوان، ويذكر إن محمود متزوج ولدية طفلة ويعمل تاجر، وقد تعرفت أسرته، على جثته داخل "مشرحة زينهم " بالقاهرة، بعد أن تم الكشف عنها من خلال تحليل الحامض النووي عن تطابق البصمة الوراثية له (تعرف على قصته).
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