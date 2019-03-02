تشييع جثمان أولى ضحايا الإسكندرية في حادث محطة مصر

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وسط حالة من الحزن الشديد شيعت أسرة المهندسة وسام حنفي رئيس نادي روتاري جولدن رايدرز بالإسكندرية، التي توفت في حادث محطة مصر برمسيس، من مسجد المواساة بمنطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية، إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بالمنارة، بحضور كبير من الأقارب والأصدقاء وأعضاء أندية الروتاري، والذى بدا عليهم التأثر الشديد منذ حضور الجثمان من القاهرة إلى المسجد، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليها وذلك عقب الانتهاء من صلاة العصر، بعد أن استلمت الأسرة الجثمان صباح اليوم، عقب التعرف عليها بواسطة تحليل الـ"DNA"، بمعرفة الطب الشرعي.
ولقيت وسام حنفي مصرعها مساء الأربعاء، عقب حضورها من قافلة خيرية بمدينتى الأقصر وأسوان، بصحبة 7 زملائها، ووصلوا إلى محطة مصر برمسيس، وظلت برفقة زميلتها نادية صبور الرئيس السابق لنادى روتاري، لحظة الانفجار وتم التعرف على هوية الأولى بينما جارى الانتهاء من تحليل الـ"DNA " للثانية. وأعلنت منظمة الروتاري،
ولقيت وسام حنفي مصرعها مساء الأربعاء، عقب حضورها من قافلة خيرية بمدينتى الأقصر وأسوان، بصحبة 7 زملائها، ووصلوا إلى محطة مصر برمسيس، وظلت برفقة زميلتها نادية صبور الرئيس السابق لنادى روتاري، لحظة الانفجار وتم التعرف على هوية الأولى بينما جارى الانتهاء من تحليل الـ"DNA " للثانية.
وأعلنت منظمة الروتاري، تنظيم عزاء رسمي بمسجد القائد إبراهيم للمهندسة وسام حنفى، ورفيقتها نادية صبور، بعد التعرف على هوية الثانية، واستلام جثمانها، وذلك بالتنسيق مع الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.
وقرر مسؤولو الروتاري إطلاق أسماء الراحلتين على مجموعة من أعمال الخير التى شاركتا فيها تخليداً لهما ولدورهما الطويل فى فعل الخير.
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