شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: المحافظة تحقق أعلى معدل تردد في اليوم الأول لحملة «100مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المحافظة حققت أعلى معدل تردد على مستوى الجمهورية في أول أيام المرحلة الثالثة لحملة «100 مليون صحة» حيث تم إجراء التحاليل لعدد 116 ألفا و880 مواطنا حسب البيانات الرسمية المسجلة على شبكة وزارة الصحة.
وقال «مكي» في تصريحات صحفية في نهاية اليوم الأول للحملة، أن المستهدف اليومي لنا في حدود 70 ألف مواطن، إلا أننا حققنا 168% من المستهدف ووصلنا لهذا العدد في ظل حماس شديد من جميع العاملين في الحملة».
يذكر أن الحملة انطلقت اليوم الجمعة في الدقهلية ضمن المرحلة الثالثة ويشارك فيها 2000 فريق طبي، وتستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل.
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