شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» ينظم قافلة طبية مجانية بحي سخا في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظم حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات بمدرسة سخا الابتدائية بحي سخا أمانة بندر كفر الشيخ. يأتي ذلك في إطار المبادرات والفعاليات التي يقوم بها الحزب في جميع المحافظات. Advertisements وقال الدكتور ياسر شحاتة، أامين العمل الجماهيرى بكفر الشيخ، إن القافلة أجرت الكشف الطبى والتحاليل على ٣٥٠ حالة من أبناء حي سخا وأبوطبل والحمراوى. وتم صرف أدوية مجانية للمرضى بالإضافة إلى إجراء التحاليل للمتبرعين بالدم حيث تواجدت سيارة للتبرع بالدم بجوار مكان عمل القافلة. ويأتى ذلك في إطار مساندة في الاهتمام بقطاع الصحة باعتبارها الحافز الأول لزيادة العمل والإنتاج وفى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى محافظات الجمهورية.

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