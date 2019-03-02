شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 2/3/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. حالة الطقس اليوم فى مصر كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك . الطقس فى الأردن نهاراً تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها العامّة لمثل هذا الوقت من العام. Advertisements ويكون الطقس بارداً وغالباً غائم، ويُتوقع أن تتهيأ الفرصة تدريجياً لهُطول زخات من الأمطار والبَرَد في المناطق الشمالية وأجزاء من الوسطى. قد تكون غزيرة في شمال المملكة. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السُرعة. العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية ليلاً يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق. وتظُهر كميات متفرقة من السُحُب المُنخفضة. وتكون الرياح غربية مُعتدلة السُرعة. الطقس فى فلسطين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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