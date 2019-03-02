شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نقابة الأطباء تبدأ فى استقبال وبدء قيد حديثى التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم السبت ، نقابة الأطباء، إجراءات قيد الأطباء حديثي التخرج، الذين أتموا سنة الامتياز ، على أن تستمر الإجراءات في النقابة العامة (دار الحكمة ) حتي الأربعاء 20 مارس 2019

وأوضحت النقابة، أن الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة، وهى:

1- طلب قيد بالجدول العام

2- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها اذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلي الاعلي للجامعات .

3- شهادة قضاء سنة إمتياز ( الاصلية ) أو ما يعادلها اذا كانت من الخارج بعد معادلتها من وزارة الصحة .

4- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).

Advertisements

5- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

6- عدد 2 صورة فوتوغرافية

7- سدد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها(370 جنيه) للمصري أو ما يتعامل بالمثل و 200 دولار للاجنبي

وأشارت النقابة ، إلى أنه سيتم تسليم الكارنيهات للدفعة الجديدة، بعد حلف اليمين فى حفل الدفعة المقام بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، الجمعة 29مارس المقبل.