شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر 4 رحلات عن مواعيد الإقلاع بمطار القاهرة لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وقال مصدر بمطار القاهرة، إن رحلة رقم 924 المتجهة إلى دبى، كما تأخرت رحلة رقم 406 المتجهة إلى مسقط، ورحلة رقم 110 المتجهة الى حائل بالمملكة العربية السعودية، ورحلة رقم 309 المتجهة الى بيروت فى لبنان.

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وأوضحت المصادر، أن الرحلات المتأخرة عن مواعيد الإقلاع تجاوز تأخيرها أكثر من الساعة بسبب أعمال الصيانة، إضافة إلى ظروف التشغيل.