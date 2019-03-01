شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر 4 رحلات عن مواعيد الإقلاع بمطار القاهرة لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.
وقال مصدر بمطار القاهرة، إن رحلة رقم 924 المتجهة إلى دبى، كما تأخرت رحلة رقم 406 المتجهة إلى مسقط، ورحلة رقم 110 المتجهة الى حائل بالمملكة العربية السعودية، ورحلة رقم 309 المتجهة الى بيروت فى لبنان.
وأوضحت المصادر، أن الرحلات المتأخرة عن مواعيد الإقلاع تجاوز تأخيرها أكثر من الساعة بسبب أعمال الصيانة، إضافة إلى ظروف التشغيل.
كانت هذه تفاصيل خبر تأخر 4 رحلات عن مواعيد الإقلاع بمطار القاهرة لأعمال الصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.