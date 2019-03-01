شكرا لقرائتكم خبر عن جبالى المراغى رئيسا للجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية اجتماعها الدورى رقم (38) استعرضت فيه تقرير اللجنة ونشاطها في الفترة الماضية. واستأنفت اللجنة أعمالها بالجلسة الإجرائية حيث تم انتخاب هيئة مكتبها على النحو التالى: - جبالى المراغى (مصر) رئيسا - المهندس على صبيح على (العراق) نائبا للرئيس - حمدى احمد (مكتب العمل العربى) مقررا. Advertisements كما استعرضت اللجنة في اجتماعها جدول أعمال مؤتمر العمل العربى المقرر عقده منتصف إبريل المقبل بالقاهرة مؤكدة على أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية بشأن الحقوق والحريات النقابية لخدمة العمال العرب. جدير بالذكر ان اختيار المراغى رئيسا للجنة الحريات يأتي للمرة الخامسة على التوالى.

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