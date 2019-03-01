محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
حذرت دار الإفتاء المصرية من المشاركة في لعبة "مومو MOMO"، داعيًة إلى سرعة الخروج منها.
وأهابت الدار، في تحذير شديد من اللعبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، الجهات المعنية سرعة تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة.
وقالت الدار: "على الآباء متابعة أولادهم والحرص على معرفة الألعاب التي يلعبونها حتى نقيهم شر هذه الألعاب، حيث أنه يُقال إن الرسائل المصاحبة للصورة تُشجع الأطفال إما على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو وضع أنفسهم بمواقف خطرة، أو حتى الانتحار".
وأضافت الدار: "حتى الآن، أصدرت العديد من المدارس في المملكة المتحدة تحذيرات، كانت قد وُجهت لأولياء الأمور، حول (تحدي مومو)، فضلاً عن المنشورات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بـ التحدي".
كانت هذه تفاصيل خبر "طالبت بسرعة تجريمها".. الإفتاء تحذر من المشاركة في لعبة "MOMO" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.