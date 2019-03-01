"طالبت بسرعة تجريمها".. الإفتاء تحذر من المشاركة في لعبة "MOMO"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

حذرت دار الإفتاء المصرية من المشاركة في لعبة "مومو MOMO"، داعيًة إلى سرعة الخروج منها.

وأهابت الدار، في تحذير شديد من اللعبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، الجهات المعنية سرعة تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة.

وقالت الدار: "على الآباء متابعة أولادهم والحرص على معرفة الألعاب التي يلعبونها حتى نقيهم شر هذه الألعاب، حيث أنه يُقال إن الرسائل المصاحبة للصورة تُشجع الأطفال إما على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو وضع أنفسهم بمواقف خطرة، أو حتى الانتحار".

وأضافت الدار: "حتى الآن، أصدرت العديد من المدارس في المملكة المتحدة تحذيرات، كانت قد وُجهت لأولياء الأمور، حول (تحدي مومو)، فضلاً عن المنشورات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بـ التحدي".