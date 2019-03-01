رئيس حزب الوفد: مصر تنعم بالاستقرار بعد فترة من الركود السياسي والاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن مصر تنعم الآن بالاستقرار الأمني بعد فترة من الركود السياسي والاقتصادي لتأسيس الدولة الديمقراطية العصرية.

وأضاف أبو شقة في تصريحات صحفية، أنه يجب أن يكون الشعب على وعى بكل ما تفعله الحكومة من أجله وأجل أبنائه وأحفاده، داعيًا وسائل الإعلام لإظهار ما أنجزته الحكومة من مشروعات، عن طريق المواجهة بين المواطن والمسئول، للرد على أسئلة المواطنين.

واقترح أبوشقة، أن "تعرض وسائل الإعلام لقاء مع وزير أو محافظ، ليكون بمثابة مواجهة بين المسئول والمواطنين، تطرح فيها الحقائق بشفافية كاملة، لكى يكون المواطن على علم بما يجرى تنفيذه من أعمال ومشروعات تصب في صالحه".

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وأوضح أن "هذا الإجراء هو نوع من أنواع الديمقراطية في ظل السعي إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، قائمة على الاحترام المتبادل بين المواطن والحكومة، بحيث يحصل المواطن على حقه، وفي الوقت نفسه يكون على دراية بما تفعله الحكومة من أجله".

وأضاف أن هذا الاقتراح هدفه إطلاع الشعب على كل شيء، لتمكين المواطن من الوعى الكامل بما يجرى، وللرد على الشائعات وعدم ترك الفرصة للمتربصين الذين يحاولون إثارة البلبلة ونشر التشكيك بين أبناء الشعب، ولأجل إظهار المشروعات التي سيستفيد منها الأبناء والأحفاد.

وأوضح أن "المصري لديه طيبة وأصالة، تتجلى عندما تتعرض الدولة للخطر، ومصر تتعرض لمؤامرات ومحاولات لإسقاط الدولة، ولابد أن يكون هناك بيان لما يتم إنجازه، ومواجهة بين المسئول والمواطن، لكشف الحقائق، حتى يؤدى الشعب دوره بالمشاركة في الأعباء مع الدولة المصرية، ويعمل بيان الحقائق على القضاء على الفتن".