المعاينة الأولية لجثة "طفل البرميل" بالجيزة: لا توجد آثار طعنات و"الخنق وارد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة الأولية لجثة طفل عُثر عليه داخل برميل بمنطقة ساقية مكي في الجيزة، مساء الجمعة، أنه لا يتجاوز السابعة من العمر.

وأثبتت المعاينة عدم وجود آثار طعنات بالجسم، مرجحة تعرضه للخنق ليؤكد مصدر أمني: "وارد يكون الخنق هو السبب.. بس مانقدرش نجزم بده إلا بالفحص الشامل والدقيق".

وانتقلت قوة من قسم شرطة الجيزة إلى محل البلاغ بقيادة العميد أحمد وحيد مأمور القسم والمقدم مصطفى كمال رئيس المباحث ومعاونه النقيب هشام فتحي.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.