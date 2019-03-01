شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمين الصحي»: الكشف على 2 مليون تلميذ ضمن حملة «الأنيميا والسمنة والتقزم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن حملة الكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، لطلاب المدارس الابتدائية، وقعت الكشف الطبي على 2 مليون تلميذ حتى الآن منذ انطلاق الحملة في محافظات المرحلة الأولى في 16 فبراير الماضي مشيرة إلى أن الحالات الإيجابية يتم تحويلها إلى لجان الربط البالغ عددها 105 لجان لتلافي العلاج اللازم.

وأضافت رئيس الهيئة، على هامش افتتاح أول وحدة لعلاج مرضى التصلب المتعدد بالصعيد في مدينة الأقصر، بالتعاون مع روش العالمية، وبحضور المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان،

وتابع أن الحملة تستهدف الكشف الطبي على 5.5 مليون طالب في محافظات المرحلة الأولى التي تنتهي في 6 مارس الجاري، وتستهدف عدد 12.5 مليون طالب ابتدائي بمختلف المحافظات.

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وأشارت عبدالحميد إلى أن نتائج تلك الحملة فور الاعلان عنها سوف تساهم في وضع خريطة صحية للطلاب في مراحل مبكرة وبدء العلاج وهو ما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض وتجنب حدوث مضاعفات في سن متقدم، مشيرة إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي تتحمل تكلفة الحملة حيث تم توفير اجهزة بقيمة 90 مليون جنيه للاستخدام بالحملة.

ووجهت رئيس التأمين الصحي، رسالة لقيادات الهيئة قائلة: حسوا بالعيان واستمعوا له دون غيره وتعاملوا معه باعتباره رقم واحد والأصدق في نقل الصورة، مشيرة أنها تستقبل المرضى يوميا بمكتبها وهو ما يجعلها تؤجل الترقيع على البوسته بشكل يومي.

وعقب افتتاح وحدة التصلب المتعدد عقدت رئيس الهيئة ندوة للتوعية بأمراض الدم والأنيميا لدى الاطفال، وأهمية الرضاعة الطبيعية وارتباطها بمعدلات السمنة لدى الأطفال وذلك بحضور عدد من الاساتذة والمتخصصين، واعلنت رئيس الهيئة عن التجهيز لانشاء وحدة متخصصة ايضا لعلاج مرضى الهيموفيليا بصعيد مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن توجه القيادة السياسية هو توفير الخدمة الصحية اللائقة لمرضى الصعيد وتجنب المعاناة نتيجة سفرهم للقاهرة.

وأشارت إلى أن الإحصاءات الرسمية، تشير إلى أن لدينا 6300 حالة مسجلة في مصر كمرضى أمراض اضطرابات الدم، 65% منهم مرضى هيموفيليا أ و15% مرضى هيموفيليا ب، وتندرج معظم الحالات المرضية بين الأطفال والشباب، ومن المتوقع وجود نحو 3 آلاف حالة مرضية أخرى غير مسجلة وذلك وفقًا للتقرير السنوي للاتحاد العالمي للهيموفيليا، كما أن لدينا حوالي 250 مريض بهيموفيليا أ سنويًا يعاني معظمهم بين حالات متوسطة وشديدة، وعالميًا يوجد نحو 400 ألف مريض بالهيموفيليا حول العالم، بمعدل سنوي للإصابة واحد لكل 5 آلاف مولود ذكر ومعدل انتشار واحد لكل 12 ألف ذكر، وعلى الرغم من تزايد الحالات المشخصة من الهيموفيليا، إلا أنه إلى اليوم يشتبه في أن المعدل الفعلي للإصابات أكبر من الحالات المشخصة فعليًا.