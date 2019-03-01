تواصل فاعليات «لست وحدك- نحن معك» للأيتام بالاستاد الرياضي في طور سيناء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصلت، الجمعة، فاعليات برنامج وزارة الشباب والرياضة (لست وحدك – نحن معك) بالاستاد الرياضي بطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء وتستمر حتى 31 أبريل المقبل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
من جانبه، قال محمد فتحي توفيق، مدير عام الشباب والرياضة في محافظة جنوب سيناء إن المشروع تنظمه الادارة المركزيه للتنميه الرياضيه والادارة العامه للقاعده الشعبيه بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه بجنوب سيناء بمشاركه 50 طليع للمرحله العمريه من 11 إلى 15 عاما للاهتمام بمركز تنميه مهارات الايتام ( رياضيا وكشفيا ).
وأضاف «توفيق» أن المشروع بدأت فاعلياته من 1 يناير ومستمر حتي 31 أبريل المقبل بواقع عدد 2 حصه تدريبيه في مجالات المهارات الكشفية وكره القدم مضيفا انه سيتم اختيار افضل 15 عنصر من المشاركين للمشاركه في قطار الشباب لزياره مدينتي الاقصر واسوان خلال الفترة من 5 إلى 11 ابريل المقبل.
يذكر أنه في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالأيتام اقامت الوزراة بكل محافظة داخل مديريات الشباب والرياضة مركز تنمية الايتام رياضيا وكشفيا ويستمر حتى نهاية شهر ابريل.
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