شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع نقاط حملة 100 مليون صحة في المراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء الجمعة، بعدة جولات تفقد خلالها سير العمل بالنقاط الثابتة والمتحركة لحملة ١٠٠ مليون صحة والتى انطلقت صباح الجمعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه، طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المواطنين بضرورة التوجه إلى أماكن إجراء المسح الطبي لحملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية «ضغط – سكر – سمنة» والتي إنطلقت صباح اليوم وتستمر لمدة شهرين تنتهي نهاية أبريل القادم وتبدأ عملها من الساعة الـ9 صباحاً حتى الساعة الـ 9 مساء، لافتاً إلى أن المشاركة الإيجابية ضمانه رئيسية لتتويج جهود تلك المبادرة والتي لم تحدث من قبل لتحقيق المستهدف منها والوصول لمجتمع صحي وسليم خالٍ من الأمراض.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة والإدارات الصحية والجمعيات الأهلية النشطة لنجاح الحملة وتحقيق الهدف منها.