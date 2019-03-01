شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات معرض الشيخ زايد العربي للكتاب في دورته الخامسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات المعرض العربى الخامس للكتاب برعاية الدكتوره إيناس عبدالدايم وزيره الثقافة والأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والهيئة العامة للكتاب واتحاد الناشرين وبالتعاون مع مؤسسة زايد للإبداع.

ويستضيف المعرض كلية الهندسة جامعة القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس بمشاركة 125 دار نشر.

حيث عقد المهندس عادل لطفي رئيس مؤسسة زايد للإبداع اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين لوضع الخطوط العريضة لمعرض زايد الدولي للكتاب، ووضع البرنامج الزمنى للمعرض.

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وأشار المهندس عادل لطفي إلى تزايد عدد المشاركين في المعرض هذا العام حيث بلغ عدهم إلى 125 دار نشر مصريه وذلك مقابل الدورة الماضيه والذى وصل العدد إلى 65 دار نشر فقط حيث سيتم عرض 5 أفلام جديدة سيتم عرضهم خلال فعاليات معرض زايد للكتاب من خلال الشاعر الكبير جمال بخيت رئيس اللجنة الثقافية بالمؤسسة وبحضور أبطال هذه الأفلام، وعقد ندوة لمناقشة الفيلم مع أبطاله بحضور نقاد السينما طارق الشناوى واحمد شوقى.

وتضمن المعرض مارثون رياضى والفائزين سيحصلون على استمارات لكتب بالمجان، وهناك 1500 طالب من جميع محافظات مصر يحصلون من قبل مشروع تحدى القراءة على مبلغ للحصول على كتب تصل لما يقرب إلى 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى الجامعات الموجود في مدينة زايد و6 أكتوبر وجامعات مصرية أخرى يحصلون على استمارات لشراء كتب بخصم 20%.

كما تشارك وزارة الثقافة بعدد من فرق الفنون الشعبية، والهيئة العامة لقصور الثقافة تقدم مشروع ثقافى كامل يحتوى على الفرق الفنية وبرامج الأطفال، ومسابقات الأطفال، وسيتم تخصيص مكان بالمسرح لتقديم تلك العروض.وأشار إلى أن هناك تعاونا بين اتحاد الناشرين ووزارة الثقافة، بحيث يتم خلق حالة ثقافية مختلفة، بالإضافة لتوفير أتوبيسات خاصة بالمعرض لنقل الزائرين من شوارع الرئيسة للمدينة، ولافتات للمعرض على هذه السيارات وهذا مدعم من مؤسسة زايد للإبداع راعية الثقافة والإبداع داخل مدينة زايد.

وأكد على أن جهاز مدينة الشيخ زايد ومجلس الأمناء بالمدينة هم أول الرعاة الداعمين للمعرض إلى جانب كل المؤسسات والجامعات والمدارس بمدينة الشيخ زايد.

وللوصول إلى المعرض اسلك شارع جهاز المدينة للأمام مباشرة وصولا إلى كلية الهندسة فرع الشيخ زايد بجوار المعهد الأزهرى للفتيات.