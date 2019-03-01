شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط مصري: «الإخوان» تروج لأرقام غير دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان الإرهابية تروج عبر منابر حقوقية مسيسة أرقاما غير دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر متسائلا كيف للمجلس الدولى لحقوق الإنسان أن يستضيف ندوات لأعضاء في جماعة مصنفة إرهابية في عدد من الدول العربية مؤكدا أن ذلك يخالف مبادئ العمل في الآليات الحقوقية الدولية.

وأضاف «نصرى» في تصريحات صحفية، أن الندوة التي عقدها محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي داخل المجلس الدولى لحقوق الانسان اليوم -الجمعة، وشارك فيها سلمى اشرف نجله القيادى الاخوانى الهارب اشرف عبدالغفار والمتهم في قضية مليشيات الازهر، وخلف بيومى ،مدير مركز الشهاب لحقوق الانسان، واحمد العطار ،ممثل التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لم تلتزم بالمعايير المنصفة للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

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واتهم نصرى المنظمة العربية بعدم اثارة أي قضية حقوقية عن أي دولة عربية بخلاف مصر، مؤكدا ان كل ما طرح في الندوة عن الاختفاء القسرى والقتل خارج القانون يخالف تقارير الامم المتحدة عن حالة حقوق الانسان، محذرا من تأثر مصداقية العمل الحقوقى بسبب تسيس عمل منظمات حقوق الانسان بهذه الطريقة لخدمة جماعة ارهابية.

وأعرب «نصرى» عن تعجبه من حديث سلمى اشرف عن مسئولية الحكومة عن حوادث التحرش مؤكدا ان التحرش جريمة اخلاقية لها اسباب اجتماعية والدولة تواجهه بالاليات القانونية كما ان القانون المصرى يجرم تلك الجريمة، وان هناك احكاما صدرت ضد المتحرشين.

وأضح «نصري» تعليقا على مقاطعتهم لكلمته انه اليوم حضر ندوة لجماعة الاخوان الارهابية بامتياز وليس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي لانها افتقرت لاسس العمل الحقوقي والأعراف المهنية المتعارف عليها حتي على الجانب التنظيمي، فضلا عن أن الجهة المسؤولة عن تنظيم الندوة لم تترك للمتحدثين حتي نهاية الوقت حتي لا تعطي الفرصة لمداخلات من الحضور تكذب ادعاءات المشاركين وتفضح الأكاذيب التي تروجها الجماعة وتنظيمها الدولى عن مصر بهدف تشوية سمعة مصر أمام المجتمع الدولي.