في ظروف غامضة.. العثور على جثة طفل داخل برميل بساقية مكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل داخل برميل بمنطقة ساقية مكي. تلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة داخل برميل مياه بدائرة قسم شرطة الجيزة. وانتقلت قوة من القسم بقيادة العميد أحمد وحيد مأمور القسم والمقدم مصطفى كمال رئيس المباحث لإجراء المعاينة اللازمة.

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