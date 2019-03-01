"الصحفيين" تجتمع غدًا لبحث أزمة صحفيي "العالم اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكد محمد شبانة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، أنه تقرر عقد اجتماع لهيئة التأديب بالنقابة التي يترأسها غدًا السبت، وذلك لبحث أزمة الصحفيين المفصولين بجريدة العالم اليوم وذلك تنفيذا لقرار المجلس الذى صدر بهذا الشأن.

وأضاف شبانة، أن مجلس النقابة أصدر قرارًا في جلسته قبل الأخيرة والتى لم يحضرها لظروف خاصة بتحويل أزمة العالم اليوم من التحقيق إلى التأديب وبناء عليه تقرر عقد الهيئة وأنه انتظر للجلسة التالية وكانت الأخيرة للمجلس لإعادة تشكيل الهيئة وإصدار قرار رسمى بذلك لعدم الطعن عليها لغيابها فى الفترة السابقة بحكم قانون الصحافة وقد قرر المجلس بالفعل وبالإجماع استمرارها بنفس التشكيل وبعد الانتهاء من جميع الاجراءات القانونية والإدارية تقرر عقدها يوم السبت فى أولى جلساته.

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وأشار "شبانة" إلى أن البعض يحاول مع عقد اجتماع الهيئة الربط بينها وبين الانتخابات على الرغم من أن عقدها يتم لأجل ازمة تتعلق بمصير زملاء صحفيين تعرضوا للفصل إضافة إلى أنها تُعقد بقرار من المجلس وليس بهدف أو لهوى شخصى، وكذلك فإن جميع أعضاء المجلس بحكم قانون النقابة وجميع اللجان تمارس عملها حتى يوم ١٥ مارس وهو يوم الانتخابات.

وتساءل: "لماذا يتم الزج باجتماع هيئة التأديب فى الانتخابات وهى بعيدة كل البعد عن ذلك بل إن الأمر مصيرى لأكثر من ٦٠ صحفيا تعرضوا للفصل وتوقفت تأميناتهم.. وبدلًا من البحث عن حلول لأزماتهم نجد التشكيك؟".

وشدد "شبانة"، على أن العمل بالنقابة تحكمه اللوائح والقوانين وليست وجهات النظر، مؤكدًا أنه يمارس عمله النقابى بضمير حتى اليوم الأخير.