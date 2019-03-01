وزيرة الهجرة تنفي التعليق على قضية المتهمين بخطف مواطن كويتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

‎نفت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إدلائها بأي تصريحات تخص قضية متداولة لمصريين أمام القضاء الكويتي.

‎وأكدت الوزيرة، عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين المصري والكويتي، مشددةً على عدم انزلاق أي طرف أمام أي إدعاءات يتم بثها بهدف الفرقة والفتنة، قائلةً: "نحن في أمس الحاجة إلى التكاتف والتلاحم أمام طوفان من الأكاذيب والشائعات المغرضة".

و‎لفتت السفيرة نبيلة مكرم، إلى وعيها التام لتلك المحاولات المتكررة، وعدم قيامها بالرد على أي تجاوزات صدرت ضدها شخصيا من قبل.

كانت عدد من المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي قد أدعت أن وزيرة الهجرة المصرية طلبت من الكويت، الحضور ‎لمتابعة قضية المصريين الأربعة المتهمين بخطف مواطن كويتي، وهو ما نفته الوزيرة نفيًا قاطعًا.