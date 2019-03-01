أخبار مصر | غدا.. مصطفى مدبولى يفتتح الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. مصطفى مدبولى يفتتح الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، غدا، الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان "معا إلى إفريقيا"، كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

يتواكب ذلك مع عقد مجالس إدارات ولجان اتحادات الغرف الإفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة، فى أكثر من 30 دولة، بحضور أكثر من 1000 من قيادات الغرف والمال والأعمال وكبار الشخصيات الإفريقية والعربيّة والأجنبية.