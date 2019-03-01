أخبار مصر | 4 مطالب للعاملين بـ"مياه الصرف الصحي" بالمنوفية.. أبرزهم زيادة الحافز لـ300%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مطالب للعاملين بـ"مياه الصرف الصحي" بالمنوفية.. أبرزهم زيادة الحافز لـ300% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بطلب للدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات العامة، بالعديد من المطالب للموافقة عليها خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة خلال شهر مارس.

وقال العاملون في طلبهم، بمناسبة قرب انعقاد الجمعية العمومية للشركة خلال شهر مارس 2019، تتقدم اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بخالص الشكر والتقدير لمواقفكم النبيلة تجاه مطالب العمال ومساندتهم لحقوقهم المشروعة.

وطالبوا "نظمي" بالتدخل لدي المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصف الصحي.

وجاءت مطالبهم على النحو التالي:-

1- إقرار زيادة الحافز من 150% إلي 300% حيث يتم إدراج هذه الزيادة في جدول أعمال العمومية مع إفادة الشركة علي قدرتها في توفير المبالغ اللازمة إلي هذه الزيادة.

2- مكافأة تقييم الأداء عن العام المالي 20172018، وتكون علي أساسي من نفس العام المالي أسوء بشركات الكهرباء.

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3- أن يتم صرف مكافآت الأداء المالي الحالي دفعة واحدة أو دفعتين علي الأكثر.

4- المتعاقدين يتم معاملتهم علي الأساسي المجرد لذلك نرجو من سيادتكم بالتدخل بصفة شخصية في هذا الأمر وان يتم محاسبته علي الراتب الأساسي التراكمي أسوء بباقي زملائهم المعينين في الشركة.

"عمال مصر" توافق علي التعديلات الدستورية

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات، وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.