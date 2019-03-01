أخبار مصر | شبانة: السبت اجتماع لهيئة تأديب 'الصحفيين' لبحث أزمة العالم اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبانة: السبت اجتماع لهيئة تأديب 'الصحفيين' لبحث أزمة العالم اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين، عن عقد اجتماع لهيئة التأديب بالنقابة، والتي يترأسها، يوم السبت؛ وذلك لبحث أزمة الصحفيين المفصولين بجريدة العالم اليوم، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس النقابة الذي صدر بهذا الشأن.

وقال "شبانة" إن مجلس النقابة أصدر قرارًا في جلسته قبل الأخيرة، بتحويل أزمة العالم اليوم من التحقيق إلى التأديب، وبناءً عليه تقرر عقد الهيئة، مؤكدًا أنه انتظر للجلسة التالية وكانت الأخيرة للمجلس، لإعادة تشكيل الهيئة وإصدار قرار رسمي بذلك لعدم الطعن عليها، لغياب عملها في الفترة السابقة بحكم قانون الصحافة، وقد قرر المجلس بالإجماع استمرارها بنفس التشكيل، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والإدارية، تقرر عقدها يوم السبت في أولى جلساتها.

وأضاف "شبانة" أن البعض يحاول مع عقد اجتماع الهيئة، الربط بينها وبين الانتخابات، على الرغم من أن عقدها يتم لأجل أزمة تتعلق بمصير زملاء صحفيين تعرضوا للفصل، إضافة إلى أنها تُعقد بقرار من المجلس، وليس بهدف أو لهوى شخصي.

وتابع: "إن جميع أعضاء المجلس بحكم قانون النقابة وجميع اللجان، تمارس عملها حتى يوم ١٥ مارس، وهو يوم الانتخابات".

وتساءل "شبانة" قائلًا: "لماذا يتم الزج باجتماع هيئة التأديب في الانتخابات، وهي بعيدة كل البعد عن ذلك، بل أن الأمر مصيرى لأكثر من ٦٠ صحفي تعرضوا للفصل وتوقفت تأميناتهم، وبدلًا من البحث عن حلول لأزماتهم، نجد التشكيك؟".

وشدد "شبانة" على أن العمل بالنقابة تحكمه اللوائح والقوانين، وليست وجهات النظر، مؤكدًا أنه يمارس عمله النقابي بضمير حتى اليوم الأخير.

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