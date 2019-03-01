أخبار مصر | غدًا.. بدء ورشة تدريبية حول الحقن المجهري وأطفال الأنابيب بجامعة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. بدء ورشة تدريبية حول الحقن المجهري وأطفال الأنابيب بجامعة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر، ورشة عمل تدريبية في "تقنيات الإخصاب المعملي المساعد.. الحقن المجهري وأطفال الأنابيب"، غدًا السبت وتستمر حتى الخميس القادم الموافق ٧ مارس الجاري.

وقال الدكتور سيد بكري، مدير مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر، إن الورشة التدريبية تقام في إطار خطة الجامعة للارتقاء بالبحث العلمي الجاد والفعال وربطه بحاجات المجتمع، مشيرًا إلى أنها تقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات.

وأوضح بكري أن الورشة التدريبية يحاضر فيها العديد من الأساتذة المتميزين في هذا المجال، وستتناول تقنيات الإخصاب المعملي المختلفة وتحليل السائل المنوي، بجانب التدريب على تحضير عينات السائل المنوي لاستخدامها في تقنيات الإخصاب المعملي.

كما تتناول أيضًا، تجميد الحيوانات المنوية، مع تجهيز وتحضير أطباق الزرع، والتعرف على البويضات، وجمعها من السائل الحويصلي، والتدريب على تقشير البويضات وتقييمها بالشكل الظاهري، كما تتناول الدورة التدريبية تقييم الأجنة بالشكل الظاهري وتجهيزها للنقل وطرق تجميد الأجنة، معلنا أن الورشة التدريبية متاحة لجميع الباحثين بالكليات العملية المختلفة.