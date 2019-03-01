انت الان تتابع 8% نسبة حضور الصحفيين في عمومية «الانتخابات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين تأجيل الانتخابات لعدم اكتمال النصاب القانوني (50%+1) ممن لهم حق التصويت، على أن تنعقد الانتخابات يوم الجمعة الموافق 15 من مارس المقبل، بحضور 25% من أعضاء النقابة. وبلغ عدد من سجلوا أسماءهم في الجمعية العمومية 716 عضوا فقط، من بينهم 20 عضوا من النقابة الفرعية بالإسكندرية، من أصل 9266 عضوا بنقابة الصحفيين، بينهم 8654 عضوا لهم حق التسجيل في الجمعية. ومدت اللجنة المشرفة على الانتخابات فترة التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية مرتين من الساعة 12 إلى الواحدة ظهرا، وبعد ذلك إلى الساعة الثانية ظهرا.

وشهد محيط نقابة الصحفيين، انتشارا أمنيا مكثفا على جميع مداخل ومخارج النقابة، بالتزامن مع انطلاق انتخابات التجديد النصفي للنقابة؛ التى يترشح فيها على مقعد النقيب 11 عضوا؛ بينما يتنافس على مقاعد العضوية 52 مرشحا. ومن المتوقع أن تشهد المعركة الانتخابية منافسة قوية على مقعد نقيب الصحفيين بين ضياء رشوان،

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