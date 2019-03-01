أخبار مصر | مصر تهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد التعامل بالنقد الأجنبي في السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد التعامل بالنقد الأجنبي في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار حرص وزارة الخارجية على أمن وسلامة المواطنين المصريين وتجنب وقوعهم تحت طائلة قوانين الدول الأخرى أثناء سفرهم إلى الخارج، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية السودان الشقيقة الالتزام بالتعليمات الجديدة التي استحدثتها السلطات السودانية، والتي تحظر بشكل تام ما يلي:

1.التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراء خارج القنوات الرسمية.

2.حمل أكثر من 3000 (ثلاثة آلاف) دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوى أو بحري أو أي معبر برى.

3.حمل وحيازة ما يزيد عن 150 (مائة وخمسين) جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوى أو بحري أو معبر برى.

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4.حمل وحيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أياً كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.

هذا، وقد نصت القرارات الصادرة على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهل أو يسمح بارتكاب أياً من الأفعال المحظورة المشار إليها يعاقب بالإضافة لأية عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي:

1.السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية.

2.مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه.

3.تصادر أية وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.