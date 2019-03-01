أخبار مصر | هيثم النويهي: مجلس نقابة الصحفيين المقبل سيبدأ من 'اللا خدمات'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم النويهي: مجلس نقابة الصحفيين المقبل سيبدأ من 'اللا خدمات' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هيثم النويهي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن الأيام المقبلة حتى الانعقاد الثاني للجمعية العمومية للنقابة، يوم 15 مارس الجاري، هي معركة الانتخابات الحقيقية، والفترة التي تُشكل فيها إرادة العمومية تجاه مرشحيهم بشكل كبير.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، على هامش الجمعية العمومية العادية للنقابة، اليوم، أن مجلس النقابة المقبل سيكون في منتهى الخطورة؛ وذلك نظرًا للأزمات التي تعانيها النقابة والمهنة والصحف، والتي سيكون مطالبًا بأن يجد لها الحلول الكاملة.

وتابع: "من الصعب ألا تكتمل الجمعية العمومية في الانعقاد الأول، وذلك يعود إلى زيادة عدد الأعضاء، ولكن حين ينتابنا شعور بالخوف من ألا تكتمل في المرة الثانية بحضور 25+1، يجب أن نعرف أن لدينا مشكلة كبيرة".

ووجه "النويهي" رسالة لأعضاء الجمعية العمومية، قائلًا: "أنتم مطالبون أن تحضروا بشكل كامل، ويجب أن ننظر إلى برامج المرشحين على عضوية المجلس والنقيب، وحول آلية تنفيذ هذه البرامج، ومن استطاع أن يعمل على برنامجه بشكل حقيقي، نحن صحفيون، يجب أن نناقش من أجل أن نختار عن اقتناع".

ودعا "النويهي" الزملاء الصحفيين، للمشاركة في الجمعية العمومية، حتى لا يصل بنا الوضع إلى أن تؤجل مرة أخرى في انعقادها الثاني.

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كما وجه رسالة أخرى لمجلس النقابة المقبل، قائلًا: "عليكم دور كبير، فأنتم ستبدأون العمل النقابي من جديد، ستبدأون من اللا خدمات، والمطلوب منكم أن تُعيدوا الصحفيين إلى نقابتهم من جديد، وأن تُشعروهم بأن نقابتهم لها وجود حقيقي، لا نتحدث عن حريات فقط، ولكن أيضًا خدمات".

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.