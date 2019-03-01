أخبار مصر | بعد أنباء توليه حقيبة النقل.. كامل الوزير يغير صورته على "فيس بوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أنباء توليه حقيبة النقل.. كامل الوزير يغير صورته على "فيس بوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء أركان حرب، كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتغيير صورة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مرتديا زيا عسكريا، ويؤدي التحية العسكرية، وذلك بعد تداول أنباء عن توليه حقيبة وزارة النقل خلال الساعات المقبلة.

اللواء أركان حرب، كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رجل المهام الصعبة، الذي تردد اسمه مؤخرا لتولي حقيبة وزارة النقل، عقب وقوع حادث محطة مصر.

الوزير هو ابن محافظة الدقهلية، رجل ذو كفاءة وهمة عالية، تخرج فى الكلية الفنية العسكرية عام 1980 بالدفعة 17 تخصص إنشاءات، تدرج الوزير فى كافة المناصب الطبيعية داخل الهيئة الهندسية والتحق بجميع الوظائف القيادية حتى وصل إلى مدير سلاح المهندسين والذى استمر فى العمل به لمدة 3 سنوات، ثم تم تكليفه لتولى منصب رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة فى يوليو 2014.

الوزير تمت ترقيته إلى منصب رئيس الهيئة الهندسية فى ديسمبر 2015، خلال تلك الفترة حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وكان يحظى بثقة كبيرة من جانب قادته لكونه متميزاً عملياً وأكاديمياً، حتى حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية التى أتاحت له الفرصة نحو فرصة أكبر فى مكانته الوظيفية بالقوات المسلحة، كما حصل أيضاً على الدورة العليا لكبار القادة من ذات الأكاديمية، وقد حصل الوزير على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات، منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة الممتازة.