أخبار مصر | هشام يونس: صناعة الصحف أكبر تحدي لمجلس النقابة المقبل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام يونس: صناعة الصحف أكبر تحدي لمجلس النقابة المقبل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام يونس المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن نسبة الحضور بالجمعية العمومية للنقابة، اليوم، جاءت ضعيفة مقارنة بالسنوات الماضية، والتي تعودنا خلالها أن يكون الانعقاد خلال المرة الثانية وليست الأولى، وذلك يرجع إلى قِصر مدة العملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب الترشيح، بالإضافة إلى زيادة عدد الصحفيين، مما يزيد نسبة الـ50+1، التي يكتمل بها النصاب القانوني.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، على هامش الجمعية العمومية العادية للنقابة، اليوم، أن أبرز الأزمات التي يجب أن يعمل عليها مجلس النقابة المقبل، هي صناعة الصحافة، خاصة بعد ارتفاع المادة الخام من الأوراق والأحبار، مطالبًا الدولة بدعم صناعة الصحافة في مصر، مثلما تدعم صناعة التبغ والسجائر، نظرًا أن هذه الصناعة تقوم على الاستيراد بنسبة 100%.

ووجه "يونس" رسالة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، قائلًا: "حضوركم مهم، لتعزيز مطالب النقابة فيما يتعلق بالمهنة".

ووجه رسالة أخرى لمجلس النقابة المقبل، قائلًا: "أمامك تحديات صعبة، وهذه سنة حروب وأزمات بالصحف".

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وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.