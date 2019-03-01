انت الان تتابع لجنة فنية بالسكة الحديد تعاين جرار «كارثة محطة مصر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عاينت اللجنة الفنية المشكلة من هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، جرار "قطار 3202" المتسبب في كارثة "محطة مصر"، أول من أمس الأربعاء، واستغرقت أعمال المعاينة والفحص نحو 15 دقيقة فقط. وضمت اللجنة الفنية -التي شكلها وزير النقل- عددًا من مهندسي الهيئة لإعداد تقرير مبدئي عن الجرار، كان وزير النقل، قرر تشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب التصادم وانفجار تانك السولار الخاص بالجرار، وذلك إثر اصطدامه بأحد أرصفة محطة السكك الحديد، ما أسفر عن مقتل عن 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.

وتقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة.وقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، استقالة الدكتور هشام عرفات، في أعقاب الحادثة، وكلف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين