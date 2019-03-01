انت الان تتابع نقابة الأطباء تحظر قيد خريجي بعض الكليات الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن مجلس نقابة الأطباء عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة التي يدرس الطلاب فيها دون وجود مستشفى جامعي مملوك ملكا خاصا للكلية بعدد أسرّة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات على غرار المستشفيات الجامعية، كما قرر عدم قيد خريجي كليات الطب الأجنبية غير الدارسين لمواد الكيمياء والأحياء والفيزياء، خلال المرحلة الثانوية، وذلك حفاظاً على مهنة الطب، مما يعتريها من أخطار خاصة بالتعليم الطبي في بعض الجامعات الخاصة، والأجنبية، حسب بيان للنقابة، اليوم الجمعة.
وقال البيان: "من ضمن القرارات عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة التي لم تبدأ بها الدراسة، ما لم تكن الكلية تمتلك مستشفى جامعيا بعدد أسرة مناسب للتدريب، أما الكليات التي بدأت الدراسة بها فتمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلن يتم قيد الخريجين بالنقابة". وأضاف: "بالنسبة
وقال البيان: "من ضمن القرارات عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة التي لم تبدأ بها الدراسة، ما لم تكن الكلية تمتلك مستشفى جامعيا بعدد أسرة مناسب للتدريب، أما الكليات التي بدأت الدراسة بها فتمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلن يتم قيد الخريجين بالنقابة".
وأضاف: "بالنسبة للكليات التي بدأت الدراسة بها، فتعطي فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، وإذا لم توفق أوضاعها، فلن يتم قيد الخريجين".
وأكد البيان أن عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، من أهم الشروط التي وضعها مجلس النقابة على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية، بحيث يتم تطبيق هذا البند على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية عام 2018 وما بعدها.
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