انت الان تتابع نقابة الأطباء تحظر قيد خريجي بعض الكليات الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن مجلس نقابة الأطباء عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة التي يدرس الطلاب فيها دون وجود مستشفى جامعي مملوك ملكا خاصا للكلية بعدد أسرّة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات على غرار المستشفيات الجامعية، كما قرر عدم قيد خريجي كليات الطب الأجنبية غير الدارسين لمواد الكيمياء والأحياء والفيزياء، خلال المرحلة الثانوية، وذلك حفاظاً على مهنة الطب، مما يعتريها من أخطار خاصة بالتعليم الطبي في بعض الجامعات الخاصة، والأجنبية، حسب بيان للنقابة، اليوم الجمعة.

وقال البيان: "من ضمن القرارات عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة التي لم تبدأ بها الدراسة، ما لم تكن الكلية تمتلك مستشفى جامعيا بعدد أسرة مناسب للتدريب، أما الكليات التي بدأت الدراسة بها فتمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلن يتم قيد الخريجين بالنقابة". وأضاف: "بالنسبة

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