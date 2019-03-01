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شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثماني «بيشوي ومحمود» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في مشهد جنائزي مهيب، شيع عدد كبير من أبناء أسوان جثمان الطبيب بيشوي كامل، أحد ضحايا حادث قطار محطة مصر، وتمت الصلاة على الجثمان بكاتدرائية الملاك ميخائل بمدينة أسوان قبل أن يواري الجثمان الثري.
كما شيع المئات بأسوان، عقب صلاة الجمعة، جثمان محمود فوزي لامور، الضحية الثانية في الحادث.
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