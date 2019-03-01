شكرا لقرائتكم خبر عن "أطفال بلامأوى" يبدأ أولى اللقاءات التوعوية بمدارس القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق اطفال بلا مأوى أولى اللقاءات التوعوية بزيارة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى التجريبية المتميزة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة حيث تم التعريف بالوحدات المتنقلة وطبيعة عملها بالشارع، وذلك فى إطار خطة برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، والذى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

كما تم ممارسة بعض الأنشطة التوعوية مع طلاب المدرسة وبمشاركة الأخصائيين وإدارة المدرسة لتعريفهم بجهود الدولة فى التصدى لظاهرة الأطفال بلا مأوى والمشردين من كبار السن كذلك التعريف باليات الابلاغ عن الاطفال والمشردين من كبار السن من خلال الخط الساخن 16439 ووسائل التواصل الاجتماعى.

وفى نهاية اللقاء تم اصطحاب بعض طلاب المدرسة إلى الوحدة المتنقلة وتعريفهم بمكونات البرنامج وطريقة عملهم بالشارع.

ومن جانبها أعربت إدارة المدرسة عن خالص شكرها لوزارة التضامن الاجتماعى لجهودها فى حماية ورعاية الاطفال بلا مأوى والمشردين من كبار السن.

ووعدت إدارة المدرسة بقيام وفد طلابى لزيارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة تعزيزا لمبدأ الدمج وتفعيل المسئولية المجتمعية تجاه الأطفال.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الحماية والرعاية للأطفال وكذلك المشردين بلا مأوى.