الأوقاف: "الشهادة في سبيل الله بين الحقيقة والإدعاء" موضوع خطبة الجمعة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن تكون خطبة الجمعة القادمة عن "الشهادة في سبيل الله عز وجل بين الحقيقة والادعاء"، وذلك في جميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وقال جمعة - في بيان اليوم الجمعة - إن ذلك بمناسبة يوم الشهيد واتساقًا مع دور وزارة الأوقاف في بيان الحق والباطل، وتمييز الخبيث من الطيب، وفي إطار حرصها على بيان مكانة ومنزلة الشهيد الحقيقي، والفرق بينه وبين من يلقي بنفسه إلى التهلكة من الجماعات الضالة المفسدة المخربة.

وأوضح وزير الأوقاف أنه سيتم ترجمتها ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية على نطاق واسع عالميًا، إضافة إلى ترجمتها إلى لغة الإشارة خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يتبين للعالم كله الفرق بين الشهيد الذي يدافع عن وطنه وأرضه وعرضه في إطار الضوابط الشرعية التي لم تترك حق إعلان القتال أو حالة التعبئة العامة أو النوعية حقًا للأفراد أوالجماعات، وإنما جعلته حقًا للحاكم وفق ما ينظمه القانون والدستور بكل دولة، حتى لا يصير الناس إلى فوضى وميليشيات متناحرة يأكل بعضها البعض.

وأكد جمعة الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية الوطنية من جهود تذكر فتشكر في مواجهة عناصر الإفساد والشر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى جهودهما في بناء الدولة.

وأشار وزير الأوقاف إلى دور الوزارة نحو آسر الشهداء وذويهم، مشددًا على أن رعايتهم مطلب شرعي ووطني، موجهًا التحية للشهداء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم الغالية في سبيل الحفاظ على كل ذرة رمل من ثرى مصر الندي، والعمل على أن تظل رايتها مرفوعة عالية خفاقة.