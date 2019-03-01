تنسيقية شباب الأحزاب تعقد جلسات لمناقشة تعديلات الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد نصار:

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عقد مجموعة من جلسات الحوار بهدف الاستماع لكافة وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لمشروع تعديلات الدستور المصري، وذلك في ضوء ما تقدم به خُمس أعضاء مجلس النواب.

وذكرت التنسيقية، في بيان لها، أن جلسات الحوار ستبدأ خلال أيام يستمع شباب التنسيقية لرأي عدد كبير من الخبراء والفقهاء الدستوريين مما يعزز من قيمة الحوار ويجعله أكثر ثراء.

ولفت البيان إلى أن التنسيقية تعمل بشكل ديمقراطي على ترسيخ ثقافة الحوار رغم اختلاف الأفكار والأيديولوجيات، مما يعزز ويدعم المجتمع بثقافة الحوار الديمقراطي يحترم الاختلاف ويرسخ إحترام التباين في وجهات النظر.

واعتبر البيان أن الحوار يجب أن تكون سمة مميزة لجيل من شباب السياسيين، ولا يستهدف توحيد وجهات النظر أو إعلان موقف موحد بشان التعديلات.

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قال أمس، إن التعديلات الدستورية المقترحة قد تطرأ عليها تعديلات خلال مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ثم مناقشات المجلس فيما بعد، مؤكدًا أن هذه المناقشات ستشهد حوارا مجتمعيا خلال الفترة المقبلة، ويتم تلقي مقترحات الجهات والأفراد.