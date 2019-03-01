مصدر أمني ينفي إصابة البلتاجي بجلطة في محبسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

نفى مصدر أمني موثوق ما بثته بعض المنابر الإعلامية الإخوانية حول إصابة القيادي الإخواني المحبوس محمد البلتاجي بجلطة دماغية داخل محبسه.

وكانت بعض المواقع والمنابر الإعلامية، قد بثت خبرًا يفيد إصابة القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، يفيد تدهور في صحته بمحبسه في سجن "العقرب" جنوبي القاهرة.

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