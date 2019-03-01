أخبار مصر | محافظ القاهرة: شاشات عرض مجانية للمواطنين لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: شاشات عرض مجانية للمواطنين لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المحافظة مستعدة لاستقبال كأس الأمم الأفريقية المقرر أنطلقها 21 يونيو القادم وتختتم في 19 يوليو، والتي تحظي القاهرة من النصيب الأكبر لاستضافة مبارياتها، فضلًا عن حفل افتتاح البطولة والختام.

وشدد "عبد العال" خلال جولته التفقدية لمتابعة الاستعدادات لاستضافة البطولة، على أهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدن إفريقيا، وخاصة المستشفيات القريبة ونشر سيارات الإسعاف المجهزة بالإضافة إلي وجود طبيب بكل سيارة.

وطلب محافظ القاهرة، من رؤساء الأحياء تحديد أماكن لوضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لمتابعة فعاليات البطولة.

