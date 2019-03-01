أخبار مصر | "الشهادة في سبيل الله بين الحقيقة والادعاء" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشهادة في سبيل الله بين الحقيقة والادعاء" موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الأوقاف، أن تكون خطبة الجمعة المقبلة بعنوان الشهادة في سبيل الله عز وجل بين الحقيقة والادعاء ، وذلك في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، مع ترجمتها ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية على نطاق واسع عالميا، إضافة إلى ترجمتها إلى لغة الإشارة خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الخطبة بمناسبة يوم الشهيد واتساقا مع دور وزارة الأوقاف في بيان الحق والباطل وتمييز الخبيث من الطيب، وحرصها على بيان مكانة ومنزلة الشهيد الحقيقي ، والفرق بينه وبين من يلقي بنفسه إلى التهلكة من الجماعات الضالة المفسدة المخربة.

وأوضح أن الخطبة لنبين للعالم كله الفرق بين الشهيد الذي يدافع عن وطنه وأرضه وعرضه في إطار الضوابط الشرعية التي لم تترك حق إعلان القتال أو حالة التعبئة العامة أو النوعية حقا للأفراد أو الجماعات إنما جعلته حقا للحاكم وفق ماينظمه القانون والدستور بكل دولة، حتى لا يصير الناس إلى فوضى ومليشيات متناحرة يأكل بعضها بعضا، مع تأكيدنا على الدور الوطني الذي تقوم به قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وشرطتنا المصرية الوطنية من جهود تذكر فتشكر فى مواجهة عناصر الإفساد والشر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى جهودهما في بناء الدولة، مع بيان واجبنا نحو أسر الشهداء وذويهم وأن رعايتهم مطلب شرعي ووطني