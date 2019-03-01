المنصورة تشيع جثمان الباحث الأزهري شهيد محطة مصر

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تشييع جثمان أرشيفية

شيع أهالي قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر، اليوم الجمعة، جثمان محمد عبد الدايم أحمد، 30 عاما، الباحث بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من مدينة المنصورة، والذي تصادف وجوده في محطة مصر برمسيس، متجها إلى الجامعة، ليصبح أحد ضحايا حادث القطار الذي راح ضحيته 22 متوفي و44 مصابا، بعد أن عثرت أسرته على جثته متفحمة داخل مشرحة زينهم، وتم استلام الجثمان فور انتهاء الإجراءات، فجر اليوم الجمعة، ودفن في مقابر عائلة والدته لعدم جاهزية مقابر أسرته في المنصورة، وسط حزن وانهيار أفراد أسرته.

تخرج عبد الدايم، من كلية الزراعة وكان من أوائل دفعته، وسافر إلى دولة الإمارات العربية ثم عاد لاستكمال الدراسات العليا وتجهيز أوراق تعيينه معيدًا بجامعة الأزهر وراح ضحية حادث القطار أثناء انتظار مشرفة وأستاذه على رسالة الماجستير على رصيف 6 بمحطة مصر، للتوجه إلى الجامعة والانتهاء من مراجعة وتنقيح الفصول