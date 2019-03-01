شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: استمرار شاكر لإدارة وزارة النقل مؤقتًا.. ولا جديد في خلافة عرفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر مطلعة إن قرار تولي الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مهمة وزارة النقل مؤقتا لحين تعيين وزير جديد خلفا للدكتور هشام عرفات، الوزير المستقيل، هو قرار مستمر ولا صحة لأي معلومات أخرى تتردد.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن قرار شاكر سارٍ حتى الآن، وليست هناك أي أحداث جديدة في اختيار خليفة عرفات في حقيبة النقل.

كان عرفات قد تقدم باستقالته في أعقاب حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة عشرات المواطنين وأصاب آخرين.