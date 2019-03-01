شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تبدأ ترجمة خطبة الجمعة لـ8 لغات أجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الأوقاف، اليوم، في ترجمة خطبة الجمعة أسبوعيا إلى 8 لغات على الأقل، ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية، بعد تسجيلها بمعرفة عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بالوزارة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تجربة بث خطبة الجمعة مترجمة إلى 8 لغات «مرئية ومسموعة ومقروءة»، فضلا عن اللغة العربية «مرئية ومسموعة ومقروءة»، وترجمتها إلى لغة الإشارة، لاقت نجاح كبير ورد فعل العالمى شديد الترحيب والتعطش للفكر الوسطى الرشيد.

وأضاف جمعة، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن الوزارة قررت التوسع في ترجمة الخطبة إلى لغات أخرى حتى نصل بصوت الإسلامى الوسطى إلى العالم أجمع لبيان صحيح الدين ويسره وسماحته ووسطيته ونشر ثقافة السلام وفقه العيش المشترك بين البشر جميعا، وتفنيد أباطيل المتطرفين التي شوهت جانبا نقيا من الصفحة البيضاء لديننا السمح الحنيف.

وأوضح وزير الأوقاف، إن القرار يتضمن نشر الخطبة مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة لخدمة ذوى القدرات الخاصة، ونشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت بلغاته المختلفة، وموقع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وموقع أكاديمية الأوقاف، وموقع مركز الثقافة الإسلامية لغات بكل من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، ومسجد المينا بمدينة الغردقة في البحر الأحمر.

وأضاف أن ترجمة خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات يأتى في ضوء الواجب الشرعى والدعوة للوزارة تجاه الدين وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيمان الوزارة بأن الإسلام دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصها على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا من خلال تواصل الحضارات لا تصادمها.

في سياق متصل، أدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة حيث تناول فيها موضوع «البناء الاقتصادى السديد وأثره في استقرار المجتمع» .

كما أدى أئمة وخطباء المساجد في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خطبة الجمعة الموحدة حول موضوع «البناء الاقتصادى السديد وأثره في استقرار المجتمع» .

وطالبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.