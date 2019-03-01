شكرا لقرائتكم خبر عن الزغاريد وهتافات «تحيا مصر» في أول أيام «100 مليون صحة» بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل آلاف المواطنين بالدقهلية، اليوم، الجمعة، حملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية.

بدأت الحملة بانطلاق 2000 فريق عمل يضم 6000 عنصر بشرى من مديرية الصحة بالدقهلية لعدد 2000 مكان على مستوى المحافظة لتوقيع الكشف الطبى على أبناء المحافظة من سن 18 سنة وكل فريق يحمل جهاز كمبيوتر متصلا بالشبكة المركزية لوزارة الصحة لتسجيل الحالات ونتيجة التحاليل الخاصة بها.

وتابع الدكتور سعد مكي، وكيل الوزارة، والدكتور محمد أبوالخير، والدكتور أحمد عبدالرازق، وكيلا مديرية الصحة والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الرعاية الحرجة والدكتورة لمياء الإمام، مدير الرعاية تحرك الأتوبيسات إلى مراكز تقديم الخدمة المنتشرى بربوع المحافظة ومتابعة حصول كل الفرق الطبية على كافة المستلزمات والأجهزة والموازين كاملة.

وخصصت المديرية فريق طوارئ لمتابعة عمل جميع الفرق وتوفير أي نواقص أو احتياجات على مدار اليوم، بالإضافة للاتصال بالمعامل لتسهيل استلام التحاليل.

وتحولت مراكز الرعاية والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة والمستشفيات إلى خلايا نحل الكل يعمل لتنفيذ المبادرة وتوزيع الأجهزة وأكدت مديرية الصحة أن الوزارة وفرت أكثر من 1000 جهاز ضغط جديد وموازين وأدوات تحاليل جديدة لاستخدامها في تنفيذ الحملة.

وقام الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بإطلاق الحملة في قريتى «بلجاى والبرامون» بمركز المنصورة واستقبل الأهالي الحملة بإطلاق الزغاريد وهتافات «تحيا مصر» وتوافد المئات من الأهالي على الوحدة الصحية بالقريتين للمشاركة في الحملة.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن الإقبال على الحملة في أول يوم شيء مفرح ويؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.

وقال الدكتور سعد مكي: «إننا مستمرون في الحملة حتى نهاية شهر أبريل، في جميع الأماكن والشوارع والميادين».

وأكد أن الدقهلية هي الأولى في الإقبال خلال الساعات الأولى لانطلاق الحملة بين محافظات المرحلة الثالثة وقال: «كلنا حماس أن نحقق المستهدف من الحملة في كل مكان في المحافظة وهنروح للمواطن من أي مكان يتواجد فيه».