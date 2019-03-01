شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطب الشرعي»: انتهاء تشريح ضحايا قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة سعاد عبدالغفار، رئيس مصلحة الطب الشرعي، أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بجثامين ضحايا حادث جرار قطار محطة مصر، سواء من تشريح الجثة أو أخذ عينات الـ«DNA» للتوصل لهوياتهم.

وأوضحت «عبدالغفار» أنه تم أخذ عينات من بعض أسر الضحايا الذين تواجدوا في المشرحة للتعرف على جثث ذويهم.

وأكدت رئيس مصلحة الطب الشرعي أنه سوف يتم الإعلان عن الأعداد النهائية وهويات الضحايا في وقت لاحق.