شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 53 عيادة متنقلة بحملة 100 مليون صحة ونستهدف 5.3 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة المواطنين من داخل الوحدة الصحية بميت عقبه بحى العجوزة فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة الجيزة والتى تستمر حتى 30 إبريل المقبل.

وأكد راشد، فى بيان اليوم، أن هناك 53 عيادة متنقلة بمختلف أنحاء المحافظة للتيسير على المواطنين وحوالى 480 فريق مشرف على فعاليات المبادرة للتأكد من انتظامها من مديرية الشئون الصحية ويقوم على عمل المبادرة 5769 متخصص بمختلف التخصصات للتسهيل على المواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى لحوالى 5,3 مليون مواطن بالمحافظة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سى والتقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة فى جميع أنحاء محافظة الجيزة بالإضافة الى الكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف مستشفيات المحافظة وذلك من خلال 1730 فريق طبى.

وأكد راشد، أنه تم تخصيص 14 مركزا لعلاج فيروس سى للحالات المصابه كما تم تخصيص 15 مركز لحالات الإحالة للفحص والعلاج لمرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة،لافتا خلال تفقده عدد من الوحدات الصحية بنطاق المحافظة يرافقه اللواء محمد رأفت السكرتير العام للمحافظة، أن اليوم الأول من تنفيذ المبادرة شهد توافد ملحوظ من المواطنين على المكاتب والوحدات الصحية لتوقيع الكشف الطبى.

وأوضح محافظ الجيزة، أن مديرية الشئون الصحية جهزت جميع وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومراكز الشباب وسيارات العيادات المتنقلة التى تجوب أنحاء المحافظة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عامًا على أن يستمر عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريق طبى بالفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصراً وفريق طبى بالفترة المسائية من الساعة الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءًا.