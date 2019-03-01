شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشرح للطلاب الأفارقة تجربة الخطبة المترجمة والأذان الموحد غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، ظهر غدًا السبت، شرحًا لرؤية وتجربة الخطبة المترجمة وفكرة الأذان الموحد بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللقاء يأتى على هامش تنظيم أكاديمية الأوقاف الدولية لقاء ثقافيا وجولة سياحية لنحو 80 طالبًا من الطلاب الوافدين المسجلين على منحة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين بالأزهر الشريف، ومن الطلاب الوافدين المسجلين بالدراسات العليا بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية بالزمالك.