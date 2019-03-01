شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة: وحدات المظلات استضافت أبناء المصريين بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن استضافة وحدات المظلات بالقوات المسلحة عددًا من أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين المقيمين فى فرنسا.

وأكد بيان للوزارة اليوم أن الزيارة بكلمة بدأت قائد وحدات المظلات التى نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبناء مصر بالخارج وتقديم التحية والعرفان لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءاً لشعب مصر.

فيما ألقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمة أعربت فيها عن سعادتها باستضافة وحدات المظلات للوفد الشبابى، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بأبنائها فى الخارج باعتبارهم ركيزة الدولة فى التنمية لزيادة الوعى بشأن ما تشهده مصر من تحديات، وكذلك معرفة حجم الإنجازات التى تتم على أرض الواقع.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تحرص على التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير منظومة تواصل بين مصر وأبنائها من الشباب فى الخارج لتوضيح دور مصر الريادى فى المنطقة والتأكيد على تلاحم المصريين فيما بينهم.

وقدم قائد قوات الدفاع الشعبى محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية التى قام بها رجال القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، كما تناول بطولات رجال القوات المسلحة من الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل رفعة وطننا الغالى، مشيرًا إلى دور الجاليات المصرية بالخارج فى تصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال معرفتهم بالدور العظيم للقوات المسلحة وكافة أجهزة الدولة فى أعمال التنمية الشاملة.

ومن جانبه، وجه الوفد الشبابى الشكر لوزارتى الدفاع والهجرة على تنظيم تلك الدورة، مؤكدين أن ما شاهدوه أكمل فى أذهانهم الرؤى والصور الحقيقية عن المعركة التى تخوضها مصر على كل الجبهات، وأن ما يتم تداوله عن مصر فى بعض وسائل الإعلام المغرضة لا أساس له من الصحة.

كما شهد الملتقى تكريمًا لأبناء وأسر شهداء أبطال القوات المسلحة، الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن.