وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تصوير- محمد حسام الدين:

ألقى الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد الحمدية الشاذلية تحت عنوان "البناء الاقتصادي السديد وأثره في استقرار المجتمع".

وأكد جمعة على أهمية العمل وحث على ضرورة الترشيد في استهلاك المياه وإفاء الناس لحقوقها.

وحذر الوزير في خطبته، من "التكاسل في العمل سواء كان قطاع عام أو خاص"، مشددًا على أن "من يخون عمله يخون دينه ويقع عليه إثم عظيم".

ومن جانب آخر قامت وزارة الأوقاف المصرية اليوم بنشر خطبة الجمعة وترجمتها بعدة لغات مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين الذين قاموا بترجمتها الى اللغات انجليزية والفرنسية والالمانية والسواحلية والهوسا والاسبانية والروسية واليابانية ووضعها على موقع الوزارة الاليكترونى وكذلك وضعها بلغة الاشارة لذوى الاحتياجات الخاصة

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